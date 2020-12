D’Ambrosio suona la carica dopo Inter-Napoli: “Avanti così ragazzi!”

Condividi questo articolo

Photo 200196746

Danilo D’Ambrosio suona ancora la carica dopo Inter-Napoli. Ecco il suo messaggio dopo la vittoria.

AVANTI – Danilo D’Ambrosio entra dalla panchina anche in Inter-Napoli. Stavolta non trova il gol (non ci va nemmeno vicino), ma contribuisce a resistere all’assedio finale. E al termine della gara suona la carica per i compagni, sfornando la sua grinta dopo i tre punti di stasera. Il suo messaggio è didascalico e semplice: “3 punti importanti!! Avanti così ragazzi 🖤💙 @Inter #inter #forzainter #amala #internapoli #seriea”.