D’Ambrosio se la gode: “Vincere e non subire gol, fatto!”

Danilo D’Ambrosio, tramite il suo profilo di Instagram, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria dell’Inter sul campo del Ludogorets. Vittoria arrivata senza subire alcuna rete.

SODDISFATTO – Danilo D’Ambrosio è soddisfatto della vittoria dell’Inter sul campo del Ludogorets. I nerazzurri hanno superato la squadra bulgara per 2-0, con le reti di Eriksen e di Romelu Lukaku. Nessun gol subito, quindi, per la squadra allenata da Antonio Conte. Di questo, D’Ambrosio, è soddisfatto: “Vincere e non subire gol, fatto!”