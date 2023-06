FOTO – D’Ambrosio saluta: «Inter una famiglia, grazie a voi»

Danilo D’Ambrosio ha pubblicato su Instagram un post commovente, annunciando l’addio definitivo all’Inter alla fine del suo contratto il prossimo 30 giugno, quindi domani.

ADDIO – D’Ambrosio si lascia andare per il suo addio su Instagram. Il giocatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno, quindi domani, e la dirigenza ha deciso di non rinnovargli la fiducia. L’ultima stagione non ha convinto, così Danilo ha salutato in questo modo il mondo Inter.

«Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra che tifo da sempre (ora lo posso dire..) ma ciò non è stato possibile, peccato! INTER per me significa famiglia; Famiglia come quella che io e mia moglie abbiamo scelto e desiderato di creare proprio qui, nel posto in cui siamo cresciuti, amando questa maglia e vivendone gioie e dolori. Famiglia come quella composta da tutti i membri dell’Inter con cui giorno dopo giorno abbiamo lavorato per portare l’Inter dove merita e sono certo che continueranno in questa direzione! È stato un viaggio di amore, passione, dedizione, coraggio e umiltà. Sempre e solo per il bene dell’Inter! Un viaggio tanto emozionante per me e la mia famiglia e sono certo che sarà un pezzo della nostra vita che ci porteremo per sempre nel nostro cuore! Grazie a chi mi ha sempre supportato ed apprezzato, a chi ha cambiato idea e a chi no. Tutti avete contribuito alla mia crescita professionale. Mi avete reso un uomo equilibrato nelle valutazioni! “Milano siamo solo noi..e so soltanto che allo stadio un giorno ci porterò mio figlio e a lui racconterò ……” Vi abbraccio forte, Danilo».