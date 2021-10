D’Ambrosio: «Gruppo Inter, perdiamo insieme e vinciamo insieme!». Like di Zhang

D’Ambrosio ha portato in vantaggio l’Inter contro l’Empoli e ha dedicato la sua rete a Dumfries (vedi dichiarazioni). Sui propri social, il difensore ha esaltato il gruppo nerazzurro.

SQUADRA VERA – L’importanza dello spogliatoio. Empoli-Inter è stata l’ennesima dimostrazione di quanto sia unito il gruppo nerazzurro. Dopo il bellissimo gol di testa con cui ha sbloccato il match nel primo tempo, Danilo D’Ambrosio è corso a dedicare la rete a Denzel Dumfries, seduto in panchina e reduce da giorni pieni di critiche dopo l’errore contro la Juventus. Nel post-partita sono arrivati i complimenti dell’esterno olandese (vedi articolo). Sul proprio account Instagram, D’Ambrosio ha usato parole importanti per spiegare ciò che i tifosi hanno potuto ammirare sul campo: “Questa è una squadra dove nessuno viene lasciato indietro! Un gruppo dove tutti sono importanti! Non si perde e si vince da soli. Perdiamo insieme, vinciamo insieme! Sempre!”. Edin Dzeko ha applaudito il pensiero del compagno con un commento, il presidente Steven Zhang ha messo like. Di seguito il post dall’account Instagram ufficiale.

Fonte: Instagram – Danilo D’Ambrosio