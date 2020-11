D’Ambrosio: “Inter, crederci sempre e non mollare mai!”

Danilo D’Ambrosio Inter-Napoli

L’Inter di Antonio Conte ha vinto per 4 a 2 contro il Torino. Danilo D’Ambrosio è stato uno dei protagonisti del match nonostante sia uscito per far posto a Milan Skriniar nella ripresa.

NON MOLLARE MAI – Danilo D’Ambrosio – con un post sul suo account Instagram – ha commentato il successo dell’Inter per 4 a 2 contro il Torino. Queste le parole del difensore nerazzurro: «Crederci sempre e non mollare mai!!»

https://www.instagram.com/p/CH5p6OSh9CC/