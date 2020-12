D’Ambrosio: “Il miglior modo per augurarci un sereno Natale!”

Danilo D’Ambrosio e l’Inter salutano il 2020 e si avvicinano al Natale nel migliore dei modi. Ecco il messaggio del difensore dopo la vittoria di Verona.

SERENITÀ – Danilo D’Ambrosio festeggia la settima vittoria consecutiva dell’Inter. Tre punti, quelli raccolti a Verona, che permettono ai nerazzurri di andare in vacanza sereni. In classifica il secondo posto è salvo, ma la vetta dista solo un punto. Il 2020 si chiude quindi nel migliore dei modi, come sottolinea anche il difensore. Che oggi rimane a riposo, lasciando la gloria al compagno Milan Skriniar, autore del gol vittoria. Ecco il suo messaggio: “Il miglior modo per augurarci un sereno Natale! ⛰️🖤💙 @Inter #inter #forzainter #amala #veronainter #seriea”.