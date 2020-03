D’Ambrosio estasiato da Papa Francesco: “Grazie! Ne avevamo bisogno”

D’Ambrosio dimostra la sua grande umanità e sensibilità fuori dal campo. Il terzino dell’Inter ha evidentemente seguito con grande attenzione la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco (qui la nostra rubrica). Il calciatore ha apprezzato e commentato su Instagram: ecco il suo pensiero

CORONAVIRUS E SPIRITUALITA’ – Sono giorni di grande ansia e tristezza per tutta l’Italia. Neanche il calcio e i campioni sono rimasti immuni al Coronavirus: il sistema, anche se in ritardo, si è fermato. Spesso i social restituiscono il lato più umano dei professionisti in campo: è il caso di oggi di Danilo D’Ambrosio. “I nostri cuori la ringraziano davvero tanto.Ne avevamo un forte bisogno”. Poche parole che dimostrano l’apprezzamento per Papa Francesco e il lato spirituale del terzino. Di seguito il post.