D’Ambrosio dà l’addio a Conte: «Grazie per aver reso vincente il percorso!»

Dopo i saluti di Ranocchia, Lukaku (e non solo) ad Antonio Conte, sono arrivate anche le parole d’addio di Danilo D’Ambrosio

LEGAME – «Grazie per aver reso questo percorso vincente! In bocca al lupo mister». Danilo D’Ambrosio ha scelto queste parole per dire addio ad Antonio Conte. Anche il tecnico nerazzurro ha voluto salutare tutto l’ambiente nerazzurro sul proprio account Instagram (QUI le sue parole).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Danilo D’ambrosio (@danilodambrosioreal)