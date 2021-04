D’Ambrosio soddisfatto dopo Inter-Cagliari: «Prosegue il nostro cammino»

Danilo D’Ambrosio, entrato oggi nel finale al posto di Matteo Darmian, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria in Inter-Cagliari attraverso i suoi canali social.

PERCORSO – “Prosegue il nostro cammino, sempre”. Queste le parole di Danilo D’Ambrosio sui suoi canali social, per festeggiare la vittoria in Inter-Cagliari. L’esterno nerazzurro è entrato in campo nel finale dopo lo stop dovuto al Coronavirus, sostituendo il match-winner di oggi Matteo Darmian.

