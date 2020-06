D’Ambrosio, rientro e vittoria: “Parma-Inter, rimonta da squadra”

Danilo D’Ambrosio, tornato in campo da titolare ieri in Parma-Inter, ha voluto celebrare la vittoria in rimonta attraverso un post sul suo profilo ufficiale “Instagram”.

RIMONTA – Di certo non una grande prestazione, ma di sicuro una grande rimonta quella dei nerazzurri in Parma-Inter. A celebrare il risultato c’è anche Danilo D’Ambrosio che, anche a causa della squalifica rimediata da Milan Skriniar dopo il pareggio a San Siro contro il Sassuolo, è sceso nuovamente in campo da titolare, nella difesa a tre. Attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, il difensore nerazzurro ha commentato in questo modo: “Rimonta da squadra… +3!”. Insomma, tanta carica e tanta voglia di far bene. Voglia che dovrà continuare anche nella sfida di mercoledì sera a San Siro contro il Brescia.