D’Ambrosio, lode alla difesa dopo Inter-Brescia: “Vincere importante, ma…”

Condividi questo articolo

Dopo la roboante vittoria per 6-0 in Inter-Brescia, con tanto di gol segnato, Danilo D’Ambrosio ha voluto commentare la prestazione della squadra tramite il suo profilo ufficiale “Instagram”. Una lode soprattutto alla difesa, in grado – dopo diverse partite – di chiudere senza subire gol.

DIFESA DI FERRO – Non solo una grande prestazione in attacco, ma finalmente anche una sfida conclusa con la porta inviolata. È questo ciò che lascia Inter-Brescia alla squadra nerazzurra, come sottolineato anche da Danilo D’Ambrosio. Proprio lui è stato uno dei protagonisti non solo grazie a una rocciosa prestazione difensiva, ma anche per il fatto di aver scritto il suo nome nel tabellino dei marcatori, con un imperioso colpo di testa al termine del primo tempo. Proprio il numero 33 nerazzurro ha commentato la vittoria di ieri, lodando anche la difesa: “Importante vincere, ma farlo senza subire gol lo è ancora di più!”.