D’Ambrosio, gol e soddisfazione dopo Atalanta-Inter: “Voglia di migliorare”

View this post on Instagram

Terminata la @seriea con vittoria,gol e ancora tanta voglia di migliorarci ! Bravi ragazzi 💪🖤💙 Always for you❤️♾👨‍👩‍👦‍👦 @enzadecristofaro #Daddo33#Lulli33 #winner#team#atalantainter#amala