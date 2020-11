FOTO – D’Ambrosio celebra dalla Bosnia: “Orgoglio italiano!”

Danilo D’Ambrosio Italia

D’Ambrosio non ha giocato Bosnia-Italia, unico dei tre giocatori dell’Inter, ma la festa è anche per lui. Il difensore di Caivano, dopo lo 0-2 di Sarajevo (vedi articolo), ha pubblicato una foto dove appare in campo per celebrare l’accesso alle Final Four di UEFA Nations League.

VITTORIA DECISIVA – Danilo D’Ambrosio, in panchina per Bosnia-Italia, è entrato in campo per la festa post partita. Il difensore, che ora tornerà all’Inter, ha festeggiato la qualificazione alle Final Four di UEFA Nations League. Questo il suo messaggio, con la foto delle celebrazioni, dal suo account ufficiale Instagram: “Orgoglio italiano!”