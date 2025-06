Correa saluta l’Inter: «Ricordi belli ma anche negativi. Vincerete ancora!»

Dopo tre anni all’Inter Joaquin Correa si trasferisce al Botafogo. Tra gioie e dolori del suo percorso in nerazzurro, l’attaccante argentino porge il suo ultimo saluto all’ambiente interista.

FINE DELLA STORIA – Termina anche la seconda avventura in nerazzurro per Joaquin Correa. Dopo le prime due stagioni, dal 2021 al 2023, seguite dal prestito all’Olympique Marsiglia e dal ritorno a Milano a giugno 2024, l’attaccante argentino adesso saluta per sempre l’Inter. L’ex Lazio è pronto per un nuovo capitolo della sua carriera con il Botafogo, che avrà inizio col Mondiale per Club. Dopo l’ufficialità della cessione a titolo definitivo del calciatore da parte dell’Inter, Correa ha voluto spendere delle parole sui social per salutare il popolo nerazzurro.

Correa-Inter, ai saluti: le ultime parole in nerazzurro dell’argentino

L’ADDIO – Nonostante le numerose critiche ricevute nel corso del suo periodo all’Inter, Correa ha tenuto a salutare la gente con cui ha condiviso gli ultimi anni della sua carriera. Sul profilo Instagram dell’Argentino, infatti, pochi minuti fa è comparso un post con scritto: «Ciao Inter, ciao Neroazzurri! Porterò con me tanti bei ricordi cosi come momenti negativi che mi hanno fatto crescere come giocatore e soprattutto persona. Sono sicuro continuerete a vincere trofei, giocare finali e portare in alto il nome di questa società. Con determinazione e orgoglio, come abbiamo fatto noi in questo anni! Un grande in bocca al lupo». Adesso le strade di Correa e dell’Inter si incroceranno in America, dove saranno impegnati – anche se da rivali – al Mondiale per Club.