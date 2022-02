Correa pronto al rientro in campo: conto alla rovescia

Dopo l’ultimo infortunio rimediato in Coppa Italia contro l’Empoli, Joaquin Correa è sempre più vicino al rientro in campo. Come ci ha tenuto a sottolineare lui stesso attraverso il profilo Instagram ufficiale.

RIENTRO – Un orologio a segnare il conto alla rovescia per il rientro in campo. Joaquin Correa lavora duro per recuperare dall’ultimo infortunio che lo ha messo KO nella sfida tra Inter ed Empoli in Coppa Italia

L’argentino è carico e servirà più che mai anche il suo contributo per permettere ai nerazzurri di affrontare al meglio l’ultima parte di questa stagione.