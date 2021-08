Correa: «Inter, sono pronto! Carico per questa nuova avventura»

Joaquin Correa, da oggi, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter (vedi comunicato). Il giocatore, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha voluto sottolineare la sua felicità per l’arrivo in nerazzurro.

PRONTO – Joaquin Correa non sta più nella pelle. Da oggi è un nuovo giocatore dell’Inter e, attraverso un post sul suo profilo Instagram ufficiale, ha voluto esprimere tutta la sua gioia: “Inter, sono pronto! Carico per la nuova avventura in nerazzurro!”. L’argentino ritroverà Simone Inzaghi in panchina e Lautaro Martinez in attacco, con il quale ha vinto l’ultima edizione della Copa América con l’Argentina.

