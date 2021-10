Correa, due motivi per festeggiare dopo Inter-Udinese: «Tutti insieme»

Joaquin Correa ha deciso Inter-Udinese nel giro di otto minuti, con la doppietta che ha fissato il risultato sul 2-0. Due motivi quindi per lui oggi per festeggiare: gol (due) e vittoria. Come fa notare nel post pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale.

DUE GOL, TRE PUNTI – Finalmente Joaquin Correa! L’argentino era atteso da tutti dopo la doppietta che aveva deciso la sfida di Verona e oggi – partendo da titolare – non ha deluso le aspettative. Un’altra sua doppietta, infatti, ha deciso oggi Inter-Udinese. Il giocatore ha due motivi dunque per festeggiare la vittoria di oggi: “2 gol, tre punti. Avanti così tutti insieme: forza Inter!”.