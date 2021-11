Correa, ancora l’Udinese nel destino: doppia coincidenza per il 19 dell’Inter

Joaquin Correa continua a godersi i tributi per la doppietta decisiva in Inter-Udinese (vedi video). Che torna nel suo destino tre anni dopo.

COINCIDENZE – La doppietta di Joaquin Correa in Inter-Udinese è ancora negli occhi di tutti i tifosi. Il Tucu era quasi sparito dai radar dopo lo sfolgorante esordio contro il Verona (con un’altra doppietta da urlo). Contro i bianconeri torna invece titolare, passeggia per il terreno di San Siro per circa un’ora, e poi piazza altre due reti strepitose, che portano i tre punti ai nerazzurri. E che evidenziano una curiosa coincidenza per il 19 dell’Inter, che la riporta attraverso il proprio account Instagram. Anche in maglia Lazio, infatti, la prima rete di Correa da titolare arrivò contro l’Udinese. Era il 26 settembre 2018, l’allenatore biancoceleste era ovviamente Simone Inzaghi, ma le coincidenze non finiscono qui. Sebbene quella volta si giocasse in Friuli, anche in quell’occasione il Tucu firmò il due a zero al 67′, a pochi secondi di distanza dal minuto di ieri (67’39”).