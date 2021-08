Cordaz rilancia il ritorno all’Inter: «Nuova avventura». Gli risponde Radu

Cordaz è tornato all’Inter in estate, dopo essere cresciuto nel settore giovanile e con una presenza in Coppa Italia con la Juventus nel febbraio 2004. Il portiere, via Instagram, mostra la foto ufficiale e si prende il commento di Radu.



SHOOTING – Tempo di foto per i giocatori dell’Inter in vista della nuova stagione. In questi giorni la squadra si è fatta fotografare per le immagini che saranno utilizzate da qui a maggio. Fra questi anche Alex Cordaz, tornato in estate dal Crotone. “Nuova avventura”, il post di Cordaz su Instagram con la foto. Alla quale ha risposto divertito Ionut Andrei Radu, segnalando come in realtà l’annuncio del ritorno sia avvenuto da tempo: “Abbastanza in tempo la foto dai“.

