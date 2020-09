Conte, pomeriggio di relax e… Passato: occhi al Chelsea

Antonio Conte Inter

Antonio Conte, pomeriggio all’insegna del relax e del suo passato. In una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale “Instagram”, infatti, il tecnico dell’Inter è ritratto con lo sguardo su Chelsea-Liverpool. Focus su Kanté?

RELAX E CALCIO – Niente allenamenti o partite, ma la testa di Antonio Conte è sempre rivolta al calcio. In questo caso anche al suo passato. Il tecnico nerazzurro, infatti – in una foto pubblicata sul suo profilo “Instagram” – è sintonizzato su Chelsea-Liverpool, big match in corso in questo momento in Premier League. E chissà che i suoi pensieri non siano rivolti a quel N’Golo Kanté, che sembra destinato a rimanere un sogno per lui e per tutti i tifosi nerazzurri. Anche se le vie del mercato, si sa, sono infinite e spesso imprevedibili.