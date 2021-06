Conte manda il suo sostegno a Eriksen: «Forza Chris!»

Anche Antonio Conte ha voluto mandare il suo messaggio di sostegno a Christian Eriksen, dopo il bruttissimo episodio che lo ha visto suo malgrado protagonista durante Danimarca-Finlandia.

SOSTEGNO – Anche Antonio Conte vuole far sentire il suo sostegno a Christian Eriksen, centrocampista che ha allenato nell’ultima stagione e mezza all’Inter. Attraverso le stories del suo account ufficiale “Instagram”, l’ormai ex tecnico nerazzurro ha pubblicato una foto insieme al giocatore proprio in nerazzurro, con due semplici parole che valgono però moltissimo: «Forza Chris!». Parole a cui, naturalmente, ci uniamo tutti.