Conte invita alla calma dopo Inter-Sassuolo: «Un passo alla volta»

Antonio Conte festeggia la vittoria dell’Inter sul Sassuolo, che vale il +11 in classifica. Ma il tecnico invita tutti a rimanere calmi.

CALMA E SANGUE FREDDO – Antonio Conte si gode la vittoria per 2-1 di Inter-Sassuolo. I nerazzurri ora guardano la classifica dall’alto di undici punti di vantaggio. Ma rinnova l’invito a non affrettare i tempi. Mancano ancora nove partite al termine del campionato, la strada è ancora lunga. Dopo la partita, sui social, non si lascia andare a facili entusiasmi. Il suo messaggio è estremamente chiaro: “Step by step…”.

