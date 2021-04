Conte, Inter-Cagliari è la vittoria del gruppo: «Tutti insieme, sempre»

Antonio Conte ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria in Inter-Cagliari non solo nelle interviste post-partita, ma anche attraverso i suoi canali social. Dove ha sottolineato l’importanza e la forza del gruppo.

TUTTI INSIEME – Uno dei grandi meriti di Antonio Conte in questa stagione è sicuramente la sua capacità di creare un gruppo unito. Una squadra che rema verso il grande obiettivo comune. Un concetto sottolineato in un post sul suo profilo ufficiale “Instagram” per festeggiare Inter-Cagliari: “Sempre tutti insieme”. Parole che non hanno bisogno di alcuna interpretazione ulteriore.

View this post on Instagram A post shared by Antonio Conte (@antonioconte)