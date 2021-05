Conte esibisce con orgoglio lo Scudetto vinto con l’Inter

Antonio Conte continua a godersi il momento e la vittoria dello Scudetto con l’Inter. E mostra con fierezza il trofeo conquistato.

ORGOGLIO – Antonio Conte lo aveva detto, fino all’ultimo minuto di gioco c’è tempo solo per gioire e godersi a pieno il momento. Perché la vittoria dello Scudetto, per l’Inter, è un’impresa da continuare a celebrare, vista la sua portata straordinaria. E il tecnico nerazzurro continua a dimostrarsi estremamente contento ed orgoglioso per la vittoria di questo titolo. Tanto da esibirlo fieramente anche sui suoi profili social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioconte)