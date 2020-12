Conte: “Difficoltà ci devono esaltare! Tutti insieme per superare ostacolo”

Antonio Conte Inter

Antonio Conte, dopo aver parlato in conferenza stampa (vedi articolo), ha sottolineato un importante concetto anche sul suo profilo “Instagram” in vista di Inter-Shakhtar Donetsk di domani.

SUPERARE GLI OSTACOLI – Bisogna guardare in faccia la realtà. Le possibilità per l’Inter di passare il girone di Champions League sono molto basse. Non tanto per la necessità di vincere la sfida di San Siro contro lo Shakthar Donetsk, quanto per il fatto di dover dipendere dal risultato dell’altra sfida del Gruppo B, ovvero Real Madrid-Borussia Monchengladbach. Una difficoltà, però, che sembra esaltare davvero il tecnico Antonio Conte. Dopo aver sottolineato il concetto in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro ha voluto affidare il suo pensiero anche al suo profilo ufficiale “Instagram”. Questa la sua frase: “Le difficoltà ci devono esaltare e portare a superare l’ostacolo”. Sperando che siano parole di buon auspicio.