Conte: Â«Con il nostro staff di medici e fisioterapisti siamo in buone maniÂ»

Conte: «Con il nostro staff di medici e fisioterapisti siamo in buone mani»

Antonio Conte Inter

Antonio Conte, dopo aver parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida contro il Benevento (vedi articolo), ha voluto omaggiare il team di medici e fisioterapisti della squadra.

FIDUCIA – Da quando è diventato “social”, Antonio Conte non ha mai mancato di omaggiare anche chi lavora “dietro le quinte” per garantire i successi dell’Inter. Nel post di oggi sul suo profilo ufficiale “Instagram”, il tecnico nerazzurro ha voluto omaggiare e ringraziare lo staff medico e di fisioterapisti della squadra. Ecco le sue parole, in accompagnamento alla foto con il suddetto staff: «Nella sala massaggi di Appiano con tutto lo staff di medici e fisioterapisti! Siamo in buone mani…»