Conte carica l’Inter dopo la Champions: “Non ci arrendiamo! Tutti insieme”

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter-Getafe

Conte può festeggiare i tre punti di Monchengladbach con cui l’Inter rimanda di una settimana il verdetto europeo. In Champions League è ancora tutto aperto, ma bisogna continuare a crederci… tutti insieme

ALL TOGETHER – La vittoria in Germania ha dato un’ultimissima e clamorosa speranza all’Inter, che ora può davvero credere di andare avanti in Europa. Alla squadra di Antonio Conte servirà un’altra vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e sperare che il Borussia Monchengladbach non faccia scherzi con il Real Madrid. Alla qualificazione agli ottavi di Champions League ora bisogna crederci, quindi. Ed è lo stesso Conte a indicare la strada: “Noi non ci arrendiamo! Tutti insieme”. Di seguito il post pubblicato da Conte su Instagram al termine di Borussia Monchengladbach-Inter.