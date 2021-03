Conte: Â«Bello festeggiare 500 partite con questa vittoria! Grazie ragazziÂ»

Conte: «Bello festeggiare 500 partite con questa vittoria! Grazie ragazzi»

Antonio Conte (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball)

Antonio Conte oggi oltre a festeggiare un importante 1-2 in Torino-Inter, ha festeggiato anche le 500 partite da allenatore. Il tecnico nerazzurro ha voluto celebrare il doppio traguardo attraverso i suoi canali social.

