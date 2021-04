Conte, gli auguri ad Arrigo Sacchi: «Da Lei preziosi consigli»

Antonio Conte, tramite il suo profilo “Instagram” ufficiale, ha voluto fare i suoi personali auguri di compleanno ad Arrigo Sacchi, che oggi compie 75 anni.

TANTI AUGURI – Da un grande allenatore come Antonio Conte, a un grande allenatore come Arrigo Sacchi. Nel giorno del 75simo compleanno di quest’ultimo, il tecnico nerazzurro non ha potuto fare a meno di omaggiarlo e di fargli i suoi migliori auguri: “Buon compleanno Mister! È sempre bello confrontarsi con Lei e ricevere preziosi consigli”.

