Il Chelsea vince la Champions League, i complimenti dell’Inter ai campioni

Il Chelsea ha trionfato nella finale di Champions League a Porto, battendo 0-1 il Manchester City (vedi articolo). Dall’Inter arrivano i complimenti per i nuovi campioni, in attesa di tornare nella massima competizione UEFA.

I COMPLIMENTI – Il Chelsea vince la seconda Champions League della sua storia. Lo fa battendo 0-1 il Manchester City nel derby in finale a Porto, con un gol di Kai Havertz. Dall’Inter, tramite l’account Twitter ufficiale della società, con un messaggio in inglese ha voluto dare il giusto tributo a chi ha appena alzato la coppa. “Grosse congratulazioni al Chelsea per essere i nuovi Campioni d’Europa”, il post del club nerazzurro.

Big congratulations to @ChelseaFC on becoming the new European Champions 👏#UCLFinal — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) May 29, 2021