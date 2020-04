Cédric Soares: “Coronavirus, l’Italia lo supererà. Inter, in bocca al lupo”

Cédric Soares non dimentica l’Inter e l’Italia. Il terzino portoghese, in prestito dal Southampton ai nerazzurri da gennaio a giugno del 2019 e ora all’Arsenal, ha pubblicato un bel messaggio di solidarietà per l’emergenza Coronavirus dal suo account ufficiale Twitter.

VICINANZA – Questo il post di Cédric Soares sulla questione Coronavirus: “Cara Italia, sto seguendo a distanza questi dolorosi momenti che il paese sta vivendo. Senza dubbio, questa è la sfida più difficile per la nostra generazione, ma sono sicuro che l’Italia sarà capace di superarla. Per tutti i miei amici, staff, tifosi dell’Inter e per tutti gli italiani io auguro un grande in bocca al lupo. Non vedo l’ora di tornare a vedere splendere le luci a San Siro”.