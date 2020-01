Candreva punta Napoli-Inter: “Subito in campo, pronti a ripartire”

Candreva mette nel mirino Napoli-Inter di lunedì 6 gennaio. L’esterno destro nerazzurro al lavoro per farsi trovare pronto, maglia da titolare in arrivo. Attraverso il proprio account Instagram, il numero 87 si mostra concentrato

PRONTO – “Subito in campo, pronti a ripartire!“. Così Antonio Candreva, alla ricerca della massima concentrazione in vista di una maglia da titolare praticamente certa in Napoli-Inter. L’infortunio di Danilo D’Ambrosio (QUI) aumenta infatti di molto la percentuale di scendere in campo dall’inizio dell’ex Lazio. Nettamente dietro Valentino Lazaro. Di seguito il post di Candreva dall’allenamento odierno.