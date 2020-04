Candreva palleggia sul tapis roulant, Esposito risponde: siparietto Inter

Candreva e Esposito si sono resi protagonisti di un curioso siparietto su Instagram. L’esterno dell’Inter ha postato un video in cui si ritrae palleggiando mentre cammina sul tapis roulant attivo. La risposta del giovane attaccante non manca tra i commenti sotto il post

BOTTA E RISPOSTA – Antonio Candreva mostra la sua abilità tecnica sul noto social network. L’esterno dell’Inter effettua un gran numero di palleggi senza far cadere il pallone e stupendo la platea di Instagram. Ma Sebastiano Esposito non ci sta, scrivendo al compagno tra i commenti: “Totò abbiamo capito che sai palleggiare!!!”. La contro-risposta dell’ex Lazio non si fa attendere: “Scusa, io non gioco alla playstation”. Chi ha avuto la meglio dal punto di vista dialettico?