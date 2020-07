Candreva festeggia dopo la vittoria in SPAL-Inter: “Avanti così!”

Condividi questo articolo

Dopo la vittoria per 0-4 in SPAL-Inter, propiziata anche dal suo gol nel primo tempo, Antonio Candreva ha voluto celebrare il risultato sui suoi canali social ufficiali.

VITTORIA DI SQUADRA – Dopo la roboante vittoria per 0-4 in SPAL-Inter, che ha permesso ai nerazzurri di salire al secondo posto solitario in classifica, Antonio Candreva ha voluto affidare ai suoi canali social ufficiali il commento per celebrare il risultato. “Grande vittoria di squadra… Avanti così!”, queste le sue parole pubblicate al termine della partita di Ferrara aperta proprio grazie a una sua rete nel primo tempo, che ha reso sicuramente tutto più facile. Tempo di pensare alla Roma.