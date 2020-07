Candreva esulta dopo Inter-Brescia: “Altri tre punti fondamentali”

Candreva ha trasmesso la sua gioia dopo la vittoria dei suoi in Inter-Brescia con un post su Instagram. L’esterno è stato inizialmente lasciato in panchina, ma poi ha segnato un gran gol da subentrato, partecipando all’ampio successo interno. Di seguito il suo post

GRANDE VITTORIA – Non si è fatto attendere il post di Antonio Candreva su Instagram dopo l’ottimo vittoria dei nerazzurri in Inter-Brescia. L’esterno italiano è stato lasciato in panchina, ma poi ha ben figurato al suo ingresso in campo nella ripresa (qui le pagelle). A risultato già acquisito, il laterale ha subito colpito una traversa, poi ha trovato un gran gol dalla distanza ad aumentare il divario nel punteggio. Ecco la sua gioia, trasmessa attraverso i social.