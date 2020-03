Candreva, allenamento in casa con selfie e messaggio di incoraggiamento

Con una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale “Instagram”, Antonio Candreva ha voluto mostrare tutta la sua grinta e la voglia di tornare presto in campo, allenandosi duramente in casa.

LAVORO DURO – Non solo Lautaro Martinez (QUI il video), anche Antonio Candreva si allena duramente a casa per farsi trovare pronto nel momento in cui – si spera – ricomincerà la stagione calcistica, al termine dell’emergenza Coronavirus. Il giocatore nerazzurro ha pubblicato infatti un selfie in cui è ritratto visibilmente affannato e sudato, dopo quella che presumibilmente è stata una dura sessione di corsa su tapis-roulant. “Mai smettere di spingere!” questo il messaggio poi di incoraggiamento del giocatore, che invita implicitamente tutti a non mollare mai, specialmente in questa situazione difficile.