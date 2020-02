Cambiasso, Materazzi e Lukaku: Inter unita sui social dalla sfida argentina

In Argentina è “esplosa” una nuova sfida virale sui social tra calciatori. Si tratta del #Pelotaalpie ovvero “Palla al Piede”. Questa visti i tanti ex Inter argentini è arrivata anche in Italia

BOTTA – Due generazioni di Inter a confronto in quella che è la sfida social della settimana: #pelotaalpie. A lanciarla è stato Esteban Cambiasso, il quale ha condiviso una sua foto con la maglia nerazzurra e ha taggato Marco Materazzi.

RISPOSTA – La risposta è arrivata con Marco Materazzi che ha postato le foto del suo gol in rovesciata contro il Messina nella stagione 2006/2007.

NUOVO ARRIVATO – A chiudere per ora il cerchio è stato Romelu Lukaku con la foto del suo primo gol con la maglia dell’Inter. Il belga ha taggato il compagno di squadra Lautaro Martinez, il suo idolo Adriano e il compagno di nazionale Dries Mertens.