Calhanoglu vince un altro premio! I tifosi dell’Inter lo hanno votato

Hakan Calhanoglu ha già vinto un premio entrando tra gli 11 della squadra di Serie A migliore della stagione 2022-2023. Oggi il turco ne ha conquistato un altro, i tifosi dell’Inter lo hanno votato.

VITTORIA – Hakan Calhanoglu a novembre è tornato in campo e ha rivissuto un altro infortunio, precisamente lo stesso di Roma. Da una partita con la Turchia il calciatore ha fatto registrare l’elongazione all’adduttore della coscia sinistra. Durante il mese di novembre Calhanoglu ha comunque avuto il tempo per segnare due reti, entrambe decisive. La prima contro l’Arsenal su calcio di rigore al minuto 47 del primo tempo, che poi ha portato alla vittoria nerazzurra in Champions League. In quel caso l’ex Milan non fallì dagli 11 metri. Il secondo gol segnato è quello che è stato votato dai tifosi come il migliore del mese di novembre. Si tratta di quello fatto contro il Napoli.

Una botta impressionante dai 35 metri circa ha bucato le mani di Alex Meret, beffato tra l’altro dalla traiettoria difficile da calcolare. Purtroppo in quel match Calhanoglu ha anche sbagliato il rigore che avrebbe portato probabilmente al successo dell’Inter, ma la prestazione rimane da ricordare. Da ricordare ovviamente è anche il gol e l’Inter lo premia in questo modo.