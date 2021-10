Calhanoglu e il ricordo della Germania: in arrivo la sua ‘sfida personale’

Calhanoglu si prepara a scendere in campo contro l’Empoli con la maglia dell’Inter. Sui propri social, nel frattempo si lascia andare a un dolce ricordo del suo passato in Germania.

AMARCORD – Dopo la buona prestazione nel derby d’Italia contro la Juventus, Hakan Calhanoglu si candida per un posto da titolare a centrocampo anche contro l’Empoli (vedi articolo). In attesa di ciò che gli riserverà il prossimo futuro con la maglia dell’Inter, il classe ’94 imbocca il viale dei ricordi. Lo fa con una visita a due club del suo passato. Domani alle ore 18.30 in Coppa di Germania il Bayer Leverkusen, squadra in cui Calhanoglu ha militato tra il 2014 e il 2017, affronterà il Karlsruher, società che l’ha lanciato nel calcio professionistico. Sul proprio account Instagram, il numero 20 nerazzurro ha pubblicato una storia riprendendo proprio il post del Bayer Leverkusen che celebra la speciale occasione. Il commento del centrocampista dell’Inter è arrivato puntuale con una serie di cuoricini per due club a cui è rimasto evidentemente molto legato. Di seguito il post dall’account ufficiale del club tedesco.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu