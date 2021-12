Calhanoglu: «Onorato di essere eletto giocatore del mese in Serie A!»

Calhanoglu è stato eletto miglior giocatore del mese di novembre in Serie A. Il centrocampista dell’Inter – anche ieri gol e assist per lui -, sui social si è detto felice per il premio.

MIGLIOR GIOCATORE – Calhanoglu è felice di essere stato eletto come miglior giocatore di novembre in Serie A: “Onorato di essere il giocatore del mese di novembre in Serie A!”.

Di seguito il post pubblicato da Calhanoglu sui social.