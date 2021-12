Calhanoglu non si vuole fermare dopo Inter-Spezia: «Continuiamo così!»

Calhanoglu ancora tra i migliori in campo nella vittoria dell’Inter sullo Spezia (qui le pagelle). Il centrocampista turco, attraverso i propri social, invita la squadra a non fermarsi.

TOP – Hakan Calhanoglu contro lo Spezia non ha trovato il gol nonostante diversi tentativi, ma la prestazione è stata comunque di livello assoluto. Perfetto in costruzione e solido in interdizione, il centrocampista dell’Inter continua a crescere e sta diventando un insostituibile nella formazione di Simone Inzaghi. Il momento positivo dei nerazzurri continua e il classe ’94, attraverso i propri social, ha commentato questo importante successo a San Siro: “Continuiamo così”. Ad accompagnare queste parole, tre immagini della partita. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Hakan Calhanoglu