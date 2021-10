Calhanoglu: «Non è arrivato il risultato che volevamo. Lavoriamo duro!»

Hakan Calhanoglu è partito titolare in Inter-Juventus, disputando un’ottima gara. Il centrocampista turco, attraverso il suo account di Instagram, esprime rammarico per il mancato successo della squadra

RAMMARICO – Hakan Calhanoglu ha fornito un’ottima prestazione in Inter-Juventus. Il turco, con un bel tiro da fuori area, è entrato nell’azione del gol di Dzeko. Attraverso il suo account di Instagram, il centrocampista, ha espresso tutto il suo rammarico per la mancata vittoria: «Abbiamo fatto del nostro meglio ma purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Lavoriamo duro e ancora di più per migliorare».

Fonte: Instagram