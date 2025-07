Calhanoglu manda un indizio social! Un like per… Marotta

Hakan Calhanoglu manda segnali che non sono proprio in accordo tra loro. Dopo il post su Instagram un altro indizio arriva dai social a distanza di settimane. C’è Giuseppe Marotta di mezzo.

STORIA – Tutto è iniziato dalla partenza di Hakan Calhanoglu direzione Turchia dagli Stati Uniti. Il calciatore non ha fatto in tempo a recuperare dal suo infortunio e non ha giocato il Mondiale per Club con i suoi compagni, per questo motivo è andato via così come altri (Piotr Zielinski o Yann Bisseck). Dopo Inter-Fluminense e la sconfitta Lautaro Martinez ha accusato indirettamente, Giuseppe Marotta ha invece citato proprio il turco. Il presidente non ha apprezzato il comportamento del giocatore e le voci che arrivavano dalla sua patria circa la volontà di andarsene. Si sono aggiunte prima Galatasaray ed ora Fenerbahce, senza offerte ufficiali al club nerazzurro.

SEGNALE – L’Inter è stufa di questa situazione di stallo e attende domani Calhanoglu ad Appiano Gentile assieme agli altri reduci da infortunio. Il giocatore parlerà con la dirigenza e chiarirà la sua posizione riguardante il futuro. Intanto il centrocampista ha mandato un segnale piuttosto insolito. Ieri Fabrizio Biasin ha ripubblicato le parole di Marotta circa il fatto che Calhanoglu non avesse ancora dato la sua conferma sull’addio.

Il giocatore ha messo un like al post, da capire le sue reali intenzioni…