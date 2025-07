Calhanoglu e Lautaro Martinez ricompongono la frattura! Pace in casa Inter

All’Inter torna finalmente il sereno dopo settimane turbolente segnate da voci di mercato e frizioni interne. Il protagonista della vicenda è Hakan Calhanoglu, dato per settimane in uscita, corteggiato a lungo dal Galatasaray e al centro di uno scontro mediatico con il capitano Lautaro Martinez.

RISOLTO – Ora è tutto finalmente rientrato. Hakan Calhanoglu resterà all’Inter, e ha chiarito ogni malinteso con compagni e società. A mettere la parola fine su ogni voce è stato lo stesso Calhanoglu, che ha comunicato la sua volontà di restare a Milano tramite il suo agente e, ancor più simbolicamente, con la sua presenza ad Appiano Gentile per il raduno. Qui ha avuto un confronto diretto con lo spogliatoio e soprattutto con Lautaro Martinez, con cui c’era stata qualche tensione dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club. Un faccia a faccia costruttivo, che ha consentito a entrambi di mettere da parte le incomprensioni e ricompattare il gruppo.

Calhanoglu e Lautaro Martinez chiariscono faccia a faccia! Tutto risolto

PACE FATTA – La conferma più forte è arrivata via social: una foto pubblicata da Lautaro su Instagram, che lo ritrae proprio accanto a Calhanoglu, seduti abbracciati sul divano di casa sua. Un gesto semplice, ma dal grande valore simbolico, che certifica la ritrovata armonia tra i due leader dello spogliatoio nerazzurro. Dunque, nessuna cessione in vista per il turco. Lui e il capitano nerazzurro sarano protagonisti di un’altra nuova stagione da protagonisti, sotto la guida di Cristian Chivu.