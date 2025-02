Calhanoglu su Inter-Fiorentina: «Orgoglioso della mia squadra»

Hakan Calhanoglu sta gradualmente ritrovando la forma migliore: contro la Fiorentina, il calciatore dell’Inter ha disputato un buon primo tempo, prima di essere sostituito all’intervallo di Piotr Zielinski. Questo il suo commento sul match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-1.

LA SITUAZIONE – Hakan Calhanoglu sta aumentando i giri del motore, avvicinandosi con la forza del lavoro e del sacrificio agli standard cui ci ha abituati all’Inter. Il centrocampista turco, in occasione del primo tempo da lui disputato contro la Fiorentina, si è disimpegnato per una maggior dinamicità nella gestione del pallone e per una maggior brillantezza nella fase di recupero del pallone. Rispetto al derby contro il Milan e alla prima sfida contro la viola, dunque, si è potuto assistere realmente a una versione più vicina al vecchio Hakan.

Calhanoglu e il messaggio post Fiorentina-Inter

IL COMMENTO – Dopo aver dato il suo contributo in campo, nel primo tempo, e nel sostegno alla squadra dalla panchina, nella seconda frazione del match, il calciatore dell’Inter ha voluto esprimere in poche parole le sue sensazioni per l’importante vittoria contro la Fiorentina. Il turco si è così espresso sul suo account Instagram in merito a tale successo: «Vittoria importante. Orgoglioso della mia squadra!»