Calhanoglu: «Abbiamo fatto il massimo. Dimostreremo la nostra qualità!»

Hakan Calhanoglu ha commentato la partita di ieri sera tra Inter e Real Madrid. Attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, il centrocampista nerazzurro ha lanciato un messaggio di ottimismo in vista delle prossime sfide di Champions League.

RIPRESA – Nonostante la sconfitta di ieri sera, Hakan Calhanoglu non ha alcuna intenzione di farsi abbattere. Il centrocampista dell’Inter ha infatti lanciato un messaggio di ottimismo attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Sottolineando come il percorso in Champions League sia solo agli inizi. Queste le sue parole: “Abbiamo dato il massimo ma non è bastato. Dimostreremo ciò che possiamo fare in Champions! Abbiamo ancora 5 partite davanti”.