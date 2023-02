Calhanoglu: «Dolore per la mia Turchia, ringrazio i tifosi per il sostegno»

Calhanoglu ha giocato Sampdoria-Inter pensando per forza di cose alla sua terra, la Turchia. La nazione insieme alla Siria è stata colpita da un terribile terremoto che ha causato migliaia di vittime. Il centrocampista ha voluto ringraziare i tifosi nerazzurri a Marassi per il sostegno

VICINANZA − Tanti i pensieri per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell’Inter, uno dei migliori nel deludente pareggio nerazzurro a Marassi contro la Sampdoria, non dimentica di sostenere e pregare per la propria Turchia dopo il drammatico terremoto. I tifosi, oggi a Marassi, lo hanno accompagnato con striscioni di supporto e vicinanza. Lui ha voluti ringraziare su Instagram: «La mia Turchia ❤️❤️ Ringrazio i tifosi che hanno condiviso il nostro dolore. Grazie di cuore per il vostro sostegno. Giorni dolorosi. Grazie ai nostri tifosi per essere stati con noi».