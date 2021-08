Calhanoglu a colloquio con Simone Inzaghi… E Lukaku sempre presente

Hakan Calhanoglu, fin dal suo arrivo all’Inter, si è calato alla perfezione nella mentalità nerazzurra. Il centrocampista turco, attraverso le storie del suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato una foto a colloquio con Simone Inzaghi. E Lukaku, sempre più concentrato sul suo futuro in nerazzurro nonostante le voci degli ultimi giorni.

DISCORSO A TRE – Romelu Lukaku sembra tutto tranne che distratto dalle voci che negli ultimi giorni lo vorrebbero in partenza con destinazione Chelsea. A dimostrarlo è una foto pubblicata da Hakan Calhanoglu dalla seduta di allenamento odierna. Entrambi a colloquio con Simone Inzaghi per lavorare nel modo giusto in vista della prima partita della prossima stagione, contro il Genoa a San Siro. Concentrazione e ascolto. Testa soltanto all’Inter. Al di là di tutte le voci di mercato.