Caicedo: «Inter, lottiamo insieme! Felice per l’esordio ma non per il risultato»

Caicedo si è tolto la prima gioia da quando è un nuovo calciatore dell’Inter. Quella del debutto in Genoa-Inter di Serie A. Ora manca la prima vittoria e soprattutto il primo gol, che si spera possa arrivare presto

DEBUTTO AGRODOLCE – Non un esordio da incorniciare per Felipe Caicedo, entrato all’87’ di Genoa-Inter, proprio in casa della squadra che ne detiene ancora il cartellino. L’attaccante ecuadoriano commenta così la sua prima partita con la maglia dell’Inter a Genova: “Felice per l’esordio ma non per il risultato. Continuiamo nella lotta, insieme andremo avanti! Forza Inter!”.

Contento por el debut pero no por el resultado. Seguimos en la lucha, juntos saldremos adelante!! #FORZAINTER pic.twitter.com/jeKGCRqaDF — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) February 26, 2022

Questo il post pubblicato da Caicedo attraverso i propri account social, in questo caso Twitter.