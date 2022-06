Caicedo già un ex ma non rinnega l’Inter: «Comunque bellissima»

Caicedo formalmente sarà dell’Inter fino al 30 giugno, ma di fatto la sua esperienza è già finita. L’ecuadoriano, via Twitter, mostra comunque un bel ricordo dei suoi cinque mesi in nerazzurro.

TOCCATA E FUGA – Felipe Caicedo non ha certo avuto un passaggio felice all’Inter. L’attaccante, arrivato a fine gennaio su espressa richiesta di Simone Inzaghi, ha collezionato appena tre spezzoni di partita. Senza nemmeno un gol. Tornerà al Genoa per fine prestito, ma è da escludere che rimanga in Serie B ai rossoblù. Via Twitter, a un tifoso che mostra la sua maglia nerazzurra (in realtà quella bianca), risponde con affetto: “Comunque è bellissima”.

Comunque é bellisima 💙🖤 https://t.co/Ieypzqb4rb — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) June 19, 2022

Questo il post social di Caicedo.